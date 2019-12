La quinzième journée du championnat anglais de football se tiendra en semaine. Un choc attend les observateurs de la Premier League, ce mercredi sur le coup de 20H30, avec un certain Manchester United - Tottenham.

Les Mancuniens pointent au neuvième rang au moment d’entamer cette quinzième journée. Ils alternent le chaud et le froid, et restent sur deux partages. Les Spurs, qui sont invaincus sous José Mourinho (deux victoires en Premier League et une en Champions League), par ailleurs ancien entraineur des Red Devils, sont remontés au cinquième rang, à deux unités seulement de leur adversaire du jour. Mais attention : Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et leurs équipiers ont encaissé deux fois à chaque reprise lors des trois sorties sous Mourinho.

Partage, succès des Mancuniens ou victoire des Spurs ? Réponse, en direct commenté, dès 20H30 ce mercredi.