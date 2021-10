Manchester United : tensions naissantes entre Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solsjkaer ?

Les rumeurs enflent et si l’on part du principe qu’il n’y a pas de fumée sans feu, il se pourrait bien que des petites tensions existent entre Cristiano Ronaldo et Ole Gunnar Solskjaer, son coach à Manchester United et ancien coéquipier chez les Red Devils.

Avant la trêve internationale, l’entraîneur des Mancuniens avait décidé de laisser CR7 sur le banc pour commencer la rencontre face à Everton. Crime de lèse-majesté pour certains supporters et même pour Sir Alex Ferguson lui-même… Il l’avait en tout cas sous-entendu devant des caméras indiscrètes lors d’une rencontre (après le match face à Everton) avec la star de l’UFC Khabib Nurmagomedov, un ami de Cristiano Ronaldo. Ferguson déclarait alors "qu’il faut toujours mettre vos meilleurs joueurs dans le onze de départ", avant de bredouiller quelque chose qui expliquait que les joueurs d’Everton avaient sans doute été surmotivés par le fait de ne pas le voir au coup d’envoi.

Solskjaer, loin de ces considérations, avait justifié son choix très calmement, rappelant que Manchester United jouait une rencontre importante en Ligue des Champions trois jours plus tard seulement.

Mais depuis quelques jours, l’entraîneur et ancien coéquipier du Portugais, semble quelque peu irrité que le sujet soit sans cesse remis sur le tapis, au point de remettre les choses à leur place "c’est moi l’entraîneur, c’est moi qui dirige les joueurs" a-t-il déclaré à la suite d’une nouvelle question sur le sujet. Justifiant à nouveau son choix par l’enchaînement des matches et la longueur de la saison.

Mais est-ce la répétition des questions à propos de CR7 qui irrite le Danois ? Ou ce qui se passe en coulisses ?

The Sun, repris par de très nombreux médias européens ce samedi matin, évoque des tensions naissantes en interne. Ronaldo n’aurait pas apprécié d’être laissé sur le banc et aurait déclaré qu’il possédait la condition physique suffisante pour commencer tous les matches de Premier League. La source anonyme citée par The Sun, explique que Ronaldo aurait tout simplement dit qu’il savait quand il était ou non en condition pour commencer les matches et qu’il le ferait savoir. Avant de rappeler qu’il était venu à Manchester United pour gagner des trophées, et pour que cela soit possible il fallait que les joueurs les plus importants jouent.

Si elles ne semblent pas tout à fait farfelues, il faut toujours prendre ces déclarations avec un peu de prudence… Mais si elles sont avérées, l’ambiance ne semble déjà plus au beau fixe dans le vestiaire mancunien… Et ce n’est pas sans rappeler le cas de Lionel Messi et Mauricio Pochettino au PSG en septembre dernier.