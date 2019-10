Manchester United surprend Chelsea malgré un but de Batshuayi, et avec un bijou de Rashford

Manchester United a mis fin à la série de sept victoires toutes compétitions confondues de Chelsea (2-1).

Ils peuvent remercier Marcus Rashford qui a réussi le premier penalty de Manchester de la saison, après 4 échecs de suite pour ouvrir le score, avant de donner la victoire d'un coup-franc digne de Juninho, de plus de 30 mètres et en pleine lucarne après une trajectoire flottante. Le but égalisateur (1-1) de Michy Batshuayi n'a rien changé pour les Blues qui s'inclinent donc.

Semblant à la dérive avant la dernière trêve internationale, les Red Devils paraissent transfigurés depuis qu'ils ont tenu Liverpool en échec (1-1): ils restent sur trois victoires de rang.

Dans le dernier match de la soirée, Aston Villa s'est défait de Wolverhampton 2 à 1.

Mardi soir, Manchester City, Leicester et Everton en Premier League, mais aussi Oxford United (D3) et Colchester (D4) avaient empoché leur billet pour les quarts dont le tirage au sort aura lieu jeudi et qui se dérouleront les 17 et 18 décembre.