Manchester United se réveille : Van de Beek tout proche, Solskjaer rêve de Sancho et Upamecano

Et selon les différents médias britanniques, les Mancuniens seraient à deux doigts d’enrôler le talentueux médian de l’Ajax, Donny Van de Beek . A croire The Mirror, le deal serait même quasiment acté, les deux écuries s’étant mis d’accord autour d’un transfert de 53 millions de livres. Preuve d’un départ imminent, le Batave n’était d’ailleurs pas dans le groupe des Ajacides pour affronter l’ Eintracht Francfort en amical.

Plutôt discret jusqu’à présent sur le marché des transferts, Manchester United songerait à enfin mettre les bouchées doubles. 3e du dernier championnat mais à 33 (!) points du champion, Liverpool, les Red Devils aimeraient renforcer qualitativement un noyau jugé trop étriqué. L’objectif avoué étant d’essayer de se mêler à la course d’un titre qui leur échappe depuis 2013.

RB Leipzig - Atletico Madrid / 13.08.2020 Lissabon, 13.08.2020, Estadio Jose Alvalade, Fussball, UEFA Champions League, - © Sven Sonntag - BELGAIMAGE

Outre Van de Beek, qui pourrait former un trio trois étoiles avec Bruno Fernandes et Paul Pogba, United lorgnerait deux autres jeunes pépites du football européen. L’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjær verrait en effet d’un bon oeil l’éventuelle arrivée de Dayot Upamecano. Le Français, sélectionné pour la première fois avec les Bleus, s’est révélé dans la charnière centrale de Leipzig cette saison et s’érige comme l’un des futurs titulaires potentiels de l’équipe nationale française.

Puissant, toujours bien placé, il aurait tapé dans l’œil du coach norvégien qui voudrait l’associer à Harry Maguire en défense centrale. Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Upamecano serait de 45 millions mais on imagine que Leipzig, son club actuel, risque de faire monter les enchères, conscient du potentiel du joueur. Les Mancuniens devront donc potentiellement casser leur tirelire pour espérer transférer ce grand espoir défensif.

Autre cible de longue date de Manchester United, Jadon Sancho. Inarrêtable avec Dortmund en Bundesliga cette saison (17 buts, 17 assists en 32 matches), la pépite anglaise a la cote. Et même si les persistantes rumeurs l’envoyant à Old Trafford se sont essoufflées ces dernières semaines, le front office de Manchester United n’aurait pas abandonné et songerait à relancer le dossier. Mais là aussi, le chéquier risque de chauffer…

Du côté des départs, Fred devrait signer au Besiktas et alléger un entrejeu...qui n'attend donc plus que l'arrivée de Donny Van de Beek.