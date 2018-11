Manchester United sans Alexis Sanchez pour quelques semaines

L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a annoncé lors d'une conférence de presse vendredi qu'il devrait, selon toute vraisemblance, composer avec l'absence d'Alexis Sanchez jusqu'au terme de l'année 2018. Le Chilien s'est blessé aux ischio-jambiers jeudi à l'entraînement.

"C'est une blessure assez sérieuse. Je ne vais pas me risquer en avançant une date de retour mais, de ma propre expérience, il ne devrait pas rejouer cette année", a ajouté le Portugais.

Arrivé à Old Trafford en janvier, Sanchez a joué 12 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, marquant 1 seul but et délivrant 2 assists. Si son absence jusque début 2019 se confirme, l'ailier de 29 ans pourrait manquer les 8 rencontres prévues en décembre pour United, 7 en Premier League et 1 en Ligue des champions.

Les Red Devils pointent à une décevante 7e place après 13 journées de championnat et iront à Southampton (18e) samedi. Mardi, les Mancuniens se sont imposés in extremis devant les Suisses des Young Boys (1-0) grâce à un but tardif de Marouane Fellaini (90e+1), servi par Romelu Lukaku. Les troupes de Mourinho disputeront bel et bien les huitièmes de finale de la C1.