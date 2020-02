Manchester United s'offre Chelsea grâce au filou Maguire, Batshuayi titulaire muet

C'était le "choc" de ce lundi en Premier League. Choc entre deux équipes, Chelsea (4e) et Manchester United (9e) qui se cherchent et courent désespérément après leur lustre du début de décennie. Et à ce petit jeu, ce sont les Mancuniens qui sont sortis vainqueurs grâce à deux buts, l'un en première mi-temps par l'entremise d'Anthony Martial et l'autre des oeuvres d'Harry Maguire après l'entracte. Un défenseur anglais qui aurait tout aussi bien pu être exclu pour une vilaine semelle volontaire dans les parties génitales de Michy Batshuayi en première mi-temps. Un acte clair d'anti-jeu pas sanctionné par l'arbitre, malgré l'intervention du VAR. A noter que deux buts de Chelsea auront été annulés dans cette rencontre, frustrant des Londoniens tendus.

Les Red Devils profitent de cette victoire à Stamford Bridge pour remonter au classement et s'installer à la 7e place. Du côté des Blues, c'est le 3e match sans victoire. Conséquence, les coéquipiers de Michy Batshuayi, titulaire mais muet ce soir, stagnent à la 4e place, sous la menace de Tottenham et...Sheffield.