Manchester United remonte Newcastle et se relance

Le partage face Everton et la défaite contre Watford avaient quelque peu entamé le moral de Manchester United avant Noël mais les Red Devils ont retrouvé le sourire jeudi soir lors du Boxing Day grâce à leur victoire 4-1 contre Newcastle.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a pourtant très mal débuté la rencontre à Old Trafford. Après 17 minutes, Matthew Longstaff a surpris la défense mancunienne pour faire 0-1. L’égalisation n’a pas tardé à arriver avec un but d’Anthony Martial (24e). Douze minutes plus tard, une perte de balle de Magpies et une frappe déviée et puissante de Mason Greenwood ont placé les Red Devils aux commandes. Dans la foulée, un coup de tête rageur de Marcus Rashford a permis de faire le break (41e).

En deuxième période, une nouvelle erreur individuelle de Newcastle a ouvert la voie à Martial pour s’offrir un doublé personnel et faire 4-1 (51e).

Au classement, Manchester United monte à la 7e place avec 28 points, à quatre unités seulement de la quatrième place occupée par Chelsea.