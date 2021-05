Manchester United remonte Aston Villa et repousse un peu le titre de Manchester City

Manchester United a fait le boulot dimanche en s’imposant 1-3 face à Aston Villa lors de la 35e journée de Premier League. Les Red Devils – qui doivent récupérer un match face à Liverpool – ont ainsi repoussé le très probable titre de Manchester City. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer compte en effet 10 longueurs de retard sur les Cityzens, battus 1-2 par Chelsea samedi. Kevin De Bruyne et ses équipiers n’auront qu’à battre Newcastle la semaine prochaine ou espérer que Manchester United ne s’impose pas face à Leicester.

Mené au score ce dimanche suite à un but de Bertrand Traoré (24e), Man Utd a dû attendre le début de la deuxième période pour renverser la situation en sa faveur. Bruno Fernandes a ainsi profité d’un penalty pour égaliser et planter son 27e but de la saison (toutes compétitions confondues) à la 52e minute. Sept minutes plus tard, Mason Greenwood s’est chargé de faire 1-2 avant une dernière demi-heure compliquée où les Red Devils ont préféré défendre et gérer la carte du contre. En fin de match, Edinson Cavani a définitivement rassuré les siens avec un but de la tête, le 7e lors des 6 derniers matches qu’il a disputé !