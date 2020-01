Manchester United prête Marcos Rojo à l'Estudiantes de La Plata

Marcos Rojo, peu utilisé par Manchester United, a été prêté par le club anglais à l'Estudiantes de La Plata, son club formateur, jusqu'au terme de la saison. Le club argentin l'a annoncé jeudi.

Le défenseur international argentin, 29 ans et 61 apparitions avec l'Albiceleste, reste sur trois saisons compliquées en Premier League. Arrivé à l'été 2014 en provenance du Sporting Portugal, il a joué 122 matches pour les Red Devils mais a dû se contenter de 9 apparitions depuis le début du présent exercice.

Rojo, qui avait explosé au Mondial 2014 en inscrivant le but de la victoire contre le Nigeria au premier tour, est donc de retour dans son club de cœur. C'est d'ailleurs avec 'El Leon' que Rojo a fait ses débuts chez les professionnels avant de tenter l'aventure en Europe, où il a évolué pour le Spartak Moscou (2011-2012) et le Sporting Portugal (2012-2014) avant de rejoindre Old Trafford, où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2021.

Après 17 journées, l'Estudiantes est 16e sur 24e en Superliga argentine.