Manchester United - Liverpool en direct : la pression est sur les Reds (LIVE commenté 21H15)

Manchester United reçoit Liverpool ce jeudi soir. Si les enjeux en Premier League ne sont plus énormes pour les Red Devils, les Reds eux se doivent de l’emporter.

Avec quatre matches à disputer en huit jours, Manchester United connait une semaine particulièrement éprouvante. Solskjaer a d’ailleurs fait tourner lundi face à Leicester et les Mancuniens ont dû s’incliner… et "offrir" le titre à Manchester City. Déjà qualifiés pour la Ligue des Champions, seule la place d’honneur compte encore pour les Red Devils, et la finale d’Europa League évidemment.

Du côté de Liverpool, la fin de saison comporte un peu plus d’enjeux. Le principal ? Décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Les Reds sont actuellement sixièmes avec 57 points et un match de retard sur Chelsea, quatrième avec 64 points. La tâche s’annonce très compliquée, elle deviendra quasiment impossible si Liverpool ne bat pas United.