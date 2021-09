Manchester United a subi sa première défaite de la saison en Premier League face à Aston Villa (0-1) ce samedi. Malmenés, les Red Devils ont eu l’opportunité d’égaliser après avoir obtenu un penalty dans le temps additionnel. Mais un certain Emiliano Martinez est passé par là…

Alors que Bruno Fernandes, tireur désigné par Solskjaer, prend le ballon pour le poser sur le point de penalty, le gardien d’Aston Villa s’approche de… Cristiano Ronaldo, placé juste derrière son compatriote, pour lui ordonner de tirer. Le portier argentin pointe CR7 du doigt à plusieurs reprises et il faut même l’intervention de Fred, Dalot et Cavani pour renvoyer le gardien dans ses buts.

C’est finalement Fernandes qui s’élance. Sans doute perturbé par le cinéma du showman argentin, Fernandes envoie sa frappe dans les nuages. Martinez s’empresse alors de chambrer les supporters en esquissant un pas de danse.

Ce n’est pas la première fois qu’Emiliano Martinez se met en évidence dans l’exercice des tirs au but. Le portier avait déjà fait la différence en demi-finale de la Copa face à la Colombie en déstabilisant ses adversaires et en arrêtant les tirs au but de Sanchez, Mina et Cardona.