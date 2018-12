Manchester United - Fulham : Se relancer face aux derniers (LIVE commenté 16H)

Manchester United, qui reste sur trois partages consécutifs et quatre matches sans victoire en championnat, a une belle occasion de se relancer ce samedi lors de la réception de Fulham, lanterne rouge, dans le cadre de la seizième journée de Premier League.

Décrochés du peloton de tête (à huit longueurs de Chelsea et Arsenal, qui occupent conjointement la quatrième place, et déjà à... 18 points de leurs voisins de Manchester City), les Red Devils de Romelu Lukaku et Marouane Fellaini accueillent les promus de Fulham, où le Belge Denis Odoi, trente ans, est devenu un titulaire incontournable en défense centrale.