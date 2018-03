Manchester United, Chelsea, Tottenham : La Cup, sinon rien !

Manchester United, Chelsea, Tottenham : les trois déçus de la Champions League vont abattre leur dernière carte de la saison en FA Cup, samedi et dimanche, à l'occasion des quarts de finale de la compétition créée il y a près de 150 ans.

Battus dans des circonstances très différentes en huitièmes de finale de la C1, tous trois affronteront des adversaires à leur portée : à Swansea pour Tottenham, Brighton pour Manchester United à Old Trafford, et Leicester en déplacement pour Chelsea.

Sortis piteusement par Séville (1-2), mardi soir à Old Trafford, les Red Devils ont perdu beaucoup plus qu'une place en quarts de finale de C1. Les quatre tirs cadrés en trois heures de jeu face à une formation qui accuse une différence de buts négative en Liga en disent long sur la crise sportive du club le plus riche d'Angleterre.

A peine deux ans après son arrivée à Old Trafford, José Mourinho fait désormais sérieusement douter les supporters sur sa capacité à faire progresser l'équipe dans les années à venir, tant les moyens dont il a disposé, déjà, depuis 2016, ont été conséquents. Son avenir ne semble pourtant pas remis en cause par le vice-président exécutif du club Ed Woodward, même en cas de nouvel échec en Cup.

Eliminé par Barcelone après deux prestations honorables (1-1, 3-0), Chelsea aborde son déplacement au pays de Galles dans une ambiance de fin de cycle. A la différence des Mancuniens, les Blues sont loin d'avoir assuré leur qualification pour la prochaine Champions League (5ème en Premier League, à quatre points du 4ème, Liverpool).

En seulement deux saisons, la gestion psychologique d'Antonio Conte a provoqué une usure dans le groupe, et son départ en fin de saison semble inévitable. Un an après le titre de champion d'Angleterre, c'est cette Cup qui déterminera si son court passage à Stamford Bridge a été, malgré tout, un franc succès.

Quant à Tottenham, très malchanceux, ou simplement inexpérimenté, dans son duel perdant face à la Juventus (1-2, 2-2), le troisième du championnat peut considérer qu'une Cup réussie serait le couronnement logique d'une nouvelle saison pleine et prometteuse.