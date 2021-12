Manchester United – Arsenal : bizarre, injuste, inédit, les Gunners inscrivent un but insolite qui laisse pantois les Mancuniens

En football comme dans d’autres sport, il y a les règles, l’esprit des règles et surtout le fair-play. Il semblerait que seules règles avaient leur importance sur la pelouse d’Old Trafford ce jeudi soir face à Arsenal. Les Gunners ont marqué un but dans une séquence totalement inédite… Où même l’arbitre a semblé perdu quant à la bonne décision à prendre.

Sur un corner, Fred a marché sur la cheville de son propre gardien, David De Gea. L’Espagnol s’est tordu de douleur, couché sur sa ligne, dos au jeu. Dans la foulée, Emile Smith Rowe a envoyé une frappe cadrée, qui a forcément terminé au fond des filets, les cages mancuniennes n’étant plus gardées. L’arbitre est d’abord un peu perdu quand il se rend compte du fait que De Gea est allongé par terre. Mais dans l’oreillette, le VAR lui signifie de valider le but. Dans l'interprétation stricto sensu des règles, il n'y a sans doute pas de raison d'annuler le but.

Les joueurs de Manchester United sont médusés. Ceux d’Arsenal, tout comme leur coach, exultent. Si ce ne sont pas eux qui ont pris la décision, on pourra regretter ces célébrations pas fair-play du tout.

En fin de première période, Bruno Fernandes a égalisé. Cristiano Ronaldo a ensuite donné l'avantage aux Mancuniens à la 52e, inscrivant là le 800e but de sa carrière. Odegaard a remis les deux équipes à égalité quelques instants plus tard. CR7 a remis ça, sur penalty, pour s'offrir un doublé, donner l'avantage aux siens, et fixer définitivement le score 3-2.

Malmenés, assommés par ce but encaissé d'une bien drôle de manière, les Mancuniens sont parvenus à s'en sortir à la hargne. Une victoire qui leur fera sans doute beaucoup de bien au moral ! L'esprit du football semble avoir gagné ce jeudi soir...