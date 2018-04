Manchester United - Arsenal : Assurer la deuxième place (Live commenté à 17h30)

Ce dimanche, Manchester United accueille Arsenal à Old Trafford à 17h30 dans le cadre de la 35ème journée de Premier League. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur le site Rtbf.be/sport.

Les Red Devils souhaitent définitivement se mettre à l'abri de leurs poursuivants et ainsi conserver leur rôle de dauphin derrière les rivaux de Manchester City. Ils possèdent actuellement 3 points d'avance sur les Reds de Jürgen Klopp (qui comptent un match en plus) et 6 sur les Spurs de Mauricio Pochettino.

Du côté des Gunners d'Arsenal, le nul de cette semaine face à l'Atletico Madrid n'a pas de quoi réjouir les fans. Arsène Wenger et les siens sont en danger dans ces demi-finales d'Europa League avant le match retour et miseront tout sur cette compétition. Les joueurs souhaiteraient en effet offrir un véritable cadeau d'adieu à leur mentor français. Cette rencontre face à United risque donc de passer au second plan.