Un choc, deux tendances: le nouvel Arsenal d'Unai Emery, impressionnant vainqueur du derby contre Tottenham dimanche (4-2) se déplace mercredi chez un Manchester United en plein marasme lors de la 15e journée de Premier League.

Une série de 19 matches sans défaite pour les "Gunners", trois journées de championnat sans victoire pour les "Red Devils", après le match nul contre le relégable Southampton samedi (2-2). Au classement, ManU (7e) est déjà à huit longueurs de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions, détenue par... Arsenal.

Amoindrie par les blessures en défense, incapable de trouver la bonne carburation en attaque, l'équipe de José Mourinho peine. Au milieu, personne ne semble trouver sa place non plus: le technicien portugais a expliqué manquer de "chiens fous" dans son entrejeu et Paul Pogba est le joueur qui perd le plus de ballon en Premier League (252).

Mourinho et ses joueurs, qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 3 novembre contre Bournemouth, disposent maintenant de deux matches à Old Trafford pour renverser la tendance, contre Arsenal mercredi puis la lanterne rouge Fulham samedi.

Le moment semble donc mal choisi pour recevoir des Londoniens en pleine forme, dans le sillage d'un Pierre-Emerick Aubameyang meilleur buteur du championnat (10) et d'un Granit Xhaka brillant, relancé par la présence de l'excellent milieu défensif Lucas Torreira à ses côtés.