Avec Manchester City, les débuts de match sont souvent tonitruants. Nouvelle illustration avec cette entame contre Watford et un but de David Silva après moins d'une minute. L'Espagnol est à la retombée d'un sublime centre au cordeau de Kevin de Bruyne pour inscrire son premier but de la saison. 6e (en six matches!) passe décisive pour le Belge au passage.