Manchester City veut sortir de sa mauvaise passe face à Southampton (Live commenté 15h15)

En difficulté depuis quelques semaines, Manchester City à l'obligation de se relancer à Southampton dimanche lors de la 20e journée de Premier League. Une rencontre à laquelle devrait participer Kevin De Bruyne et qui est à suivre en direct commenté sur RTBF.be/sport.

Les joueurs de Pep Guardiola ont subi mercredi face à Leicester leur troisième défaite en quatre journées. Avant cette série noire, ils n'avaient perdu que deux fois en 61 rencontres de Premier League.

"Le cadet de nos soucis, c'est Liverpool, on doit se concentrer sur Southampton", a déclaré Guardiola en conférence de presse. "Je n'oublie pas qui nous sommes, à quel point nous avons une bonne équipe et que j'ai des mecs exceptionnels dans le vestiaire", a-t-il rappelé.

Avant de lancer, en guise d'avertissement: "La réalité c'est que nous avons perdu trois de nos quatre derniers matches dont les deux derniers. Si on veut être de vrais prétendants au titre, on doit gagner de nouveau. Si on ne le fait pas, ça ne sera plus possible".