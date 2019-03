Manchester City vers le triplé ? Guardiola a déjà la notice

Deuxième à deux points de Liverpool avec un match de retard en Premier League, qualifié pour les quarts de finale en Ligue des Champions, qualifié pour les demi-finales de la FA Cup, Manchester City est encore engagé dans toutes les compétitions auxquelles ils ont pris part. Et vu le niveau impressionnant de l’équipe de Pep Guardiola, il est inévitable de penser à un éventuel triplé d’autant plus qu’ils ont déjà fait un tiers du boulot en remportant la League Cup. Alors oui, la Ligue des Champions sera difficile à aller chercher avec des adversaires comme la Juventus ou le Barça, mais la machine mancunienne semble tellement bien huilée que cet exploit ne paraît, au final, pas si invraisemblable que ça.

Manchester City a remporté la League Cup le 24 février dernier face à Chelsea aux penaltys. Mais plus important encore, les Cityzens sont toujours en lice pour remporter la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup. Le rêve de faire partie du cercle très fermé des clubs à avoir remporté un triplé (Coupe-Championnat-Ligue des Champions) est donc toujours permis. Un club dont leur entraîneur, Pep Guardiola , est déjà membre.

Si l’un des points faibles de Manchester City pourrait être son inexpérience, l’un de leurs points forts pourrait être d’avoir un certain Pep Guardiola qui, lui, a justement déjà réalisé cet exploit avec le FC Barcelone durant la saison 2008-2009. Et quand on voit l’emprise qu’a l’entraîneur catalan sur ses joueurs, cette inexpérience pourrait bien ne pas être remarquée, tant l’équipe affiche une maîtrise et une sérénité lors de chaque match.

Seuls sept clubs ont déjà réalisé le triplé

Le triplé de l'inter en 2010 et Manchester United en 1999 - © Tous droits réservés

Le Barça est le seul club à l’avoir réalisé à deux reprises : sous Guardiola en 2009 donc, mais aussi plus récemment sous Luis Enrique en 2015. Le Bayern de Munich en 2013, l’Inter de Milan en 2010, Manchester United en 1999, le PSV Eindhoven en 1988, l’Ajax d’Amsterdam en 1972 et le Celtic Glasgow en 1967 ont, eux aussi, tout raflé sur une saison. Le Real Madrid et l’AC Milan qui sont les deux clubs les plus titrés en Ligue des Champions, avec respectivement 13 et 7 titres, n’ont, par contre, jamais réalisé ce fameux triplé.

Par ailleurs, le Barça peut également rêver d’un triplé cette saison, eux qui sont qualifiés pour la finale de la coupe d’Espagne et qui détiennent une avance considérable en Liga. A noter que si le Barça et Manchester City devaient s’affronter en Ligue des Champions cette saison, ce serait en finale. Guardiola face à son club de toujours, le tout pour un triplé ? Une affiche qui en ferait saliver plus d’un.