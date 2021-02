Le gros avantage de la Premier League, le meilleur championnat de football au monde, c'est qu'elle réserve des duels entre grosses cylindrées pratiquement tous les week-ends.

Ce samedi, la 24e journée de la compétition anglaise met aux prises Manchester City (1er) et Tottenham (8e).

City, c'est le leader du championnat, l'équipe en forme qui enchaine les victoires en 2021 (8 uniquement en Premier League, dont une cinglante face à Liverpool le week-end dernier). D'après une statistique de Grace Note, les hommes coachés par Pep Guardiola ont 92% de chances de remporter le titre.

En face, Tottenham. Une formation qui enchaine le très bon et le très mauvais. L'élément clé des Spurs, c'est certainement l'association Harry Kane (13 buts et 11 assists) - Son Heung-min (13 buts et 6 assists). Le noyau entrainé par José Mourinho avait infligé à City une défaite lors du match aller (2-0).