Manchester City suspend Benjamin Mendy, inculpé de viols et d’agression sexuelle

Manchester City a suspendu Benjamin Mendy avec effets immédiats. Le footballeur français fait l’objet de plusieurs plaintes judiciaires pour des viols et une agression sexuelle. Il a été officiellement inculpé et fait l’objet d’une suspension pendant la durée de l’enquête. Le joueur de 27 ans est accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle qui auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021, a annoncé la police anglaise jeudi.

"Mendy a été placé en détention provisoire, dans l'attente de sa présentation devant le tribunal de Chester, le vendredi 27 août", a précisé la police du Cheshire (nord-ouest) dans son communiqué.

Le club a annoncé la nouvelle cette après-midi et se refuse à tout commentaire jusqu'à la fin de l'enquête.