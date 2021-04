Manchester City, sans De Bruyne, battu par Leeds pourtant à dix pendant une mi-temps

Manchester City a perdu face à Leeds ce samedi dans le cadre la 32e journée de Pro League. Les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 1-2 face à ceux de Marcelo Bielsa pourtant réduits à dix, juste avant la pause (carton rouge direct pour Liam Cooper). Stuart Dallas avait ouvert le score quelques instants plus tôt pour Leeds. Ferran Torres pensait avoir fait le plus dur pour les Cityzens en égalisant à la 76e et l’on pensait City en bonne position pour profiter de sa supériorité numérique. Mais il n’en fut rien, au contraire. Dallas y est allé de son doublé dans le temps complémentaire pour offrir la victoire aux siens.

Kevin De Bruyne, qui a signé une prolongation jusqu’en 2025 cette semaine, est resté sur le banc.

Cette défaite n’est pas dramatique pour City, qui possède toujours 14 points d’avance sur Manchester United. Les Red Devils doivent par contre encore disputer deux matches en retard.