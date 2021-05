Manchester City s’impose à Newcastle, Ferran Torres inscrit un triplé, dont un superbe but

C’est sans Kevin De Bruyne que Manchester City affrontait en champion Newcastle. Mené au score, City a commencé à dérouler et Torres en a profité pour inscrire un triplé dont un superbe but. Le match a été plaisant. City s’impose finalement 3-4.

Déjà champion, Pep Guardiola avait choisi de faire tourner son effectif pour affronter Newcastle. Si les Citizens se créent la première occasion de la rencontre via Jesus (8e), c’est Newcasle qui va débloquer le score. Sur un corner joué à la 25e Krafth marque de la tête. Ce but donne des ailes à Newcastle qui passe tout près de doubler le score. A la 35e, Shelvey, sur coup franc, frappe la barre transversale.

Pourtant, c’est City qui va revenir au score. A la 39e minute de jeu, Cancelo, remet les deux équipes à égalité et envoie un message à son coach en vue de la finale de la Ligue des Champions.

Et moins de trois plus tard, Ferran Torres, d’un superbe geste, propulse la balle au fond des filets. C’est 1-2 et Manchester City s’en sort bien. En fin de première mi-temps, Newcastle hérite d’un penalty et fait 2-2 via Joelinton. Sa frappe précise arrive dans la gauche du but et ne laisse aucune chance pour le gardien.

La seconde période recommence aussi bien que lors des 45 premières minutes. Sur penalty à nouveau, Newcastle repasse devant via Joseph Willock. Alors qu’il voit son tir arrêté par Scott Carson, le joueur est au bon endroit et au bon moment pour prendre le rebond dans la surface, et frapper dans la gauche du but. C’est 3-2.