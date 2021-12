Manchester City s’amuse face à Leeds, doublé de De Bruyne qui renoue avec les filets après deux mois sans buts

Ce mardi soir, Manchester City recevait Leeds pour la 17e journée de la Premier League. Premier au classement, City devait gagner cette rencontre pour garder l’écart avec Liverpool. C’est chose faite puisque les Sky Blues s’imposent 7 à 0 face à un Leeds désemparé.

L’objectif de victoire a été rapidement intégré par l’équipe de Manchester City puisqu’après huit minutes de jeu seulement, Phil Foden trompe le gardien et marque un but aussi original que stupéfiant et ouvre le score (1-0).

Il est rapidement suivi par Jack Grealish qui profite d’une récupération de Mahrez après un corner pour envoyer le ballon de la tête dans les filets de Meslier (2-0).

Ce sont les 500 et 501èmes buts marqués sous les ordres de Pep Guardiola, le tout en 207 matchs.

Après 25 minutes, Kevin De Bruyne tente une frappe de loin mais vient trouver les gants du gardien adverse. Quelques minutes plus tard, Foden sert Rodri d’une passe verticale devant la surface. L’Espagnol lance KDB en profondeur dans le bon tempo, le Belge renverse le sort et trompe Meslier d’une frappe du gauche entre le gardien et son premier poteau (3-0).

De Bruyne retrouve la sensation de marquer des buts. Le numéro 17 n’avait pas marqué de but avec Manchester City dans le championnat anglais depuis le 16 octobre face à Burnley. C’était seulement le deuxième but de sa saison en Premier League puisque le premier était sur la pelouse de Liverpool, deuxième du classement, au début du mois d’octobre.

Quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, Riyad Marhez s’illustre à son tour et creuse encore l’écart en marquant un quatrième but en faveur de Manchester City, c’est le troisième but de l’Algérien lors de cette saison en Premier League (4-0).

Une demi-heure avant la fin, derrière un nouveau dégagement directement rendu par Meslier, Gundogan sert le KDB plein axe. À 30 mètres, il a beaucoup trop d’espace, et peut s’amener le ballon avant de décocher un missile du droit sous la barre du gardien français, impuissant (5-0).

Comme si les hommes de Guardiola n’en avaient pas assez, John Stones en rajoute une couche et marque le sixième but de la soirée en faveur de City (6-0).

Et ça continue, encore et encore, les Citizens se font plaisir. Nathan Aké marque de la tête sur corner. Le marquoir affiche 7 à 0.

La victoire écrasante de Manchester City est évidente face à un Leeds désarçonné mais soulagé.