Manchester City réalise le triplé en League Cup, 8e trophée mancunien pour De Bruyne

Manchester City a battu Aston Villa ce dimanche en finale de Coupe de la Ligue anglaise (2-1). Les Cityzens, spécialistes de la compétition, inscrivent leurs noms au palmarès pour la septième fois, la quatrième fois en cinq ans.



Kevin De Bruyne, remplaçant au coup d’envoi, a disputé la dernière demi-heure. KDB ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Il décroche son huitième titre depuis son arrivée à City en août 2015. Il a gagné deux titres (2018 et 2019), une Cup (2019), une Community Shield (2020) et quatre League Cup (2016, 2018, 2019, 2020).



Les Skyblues ont rapidement mis la main sur la rencontre. Sergio Aguëro (20e) et Rodri (30e) ont fait le break dans la première demi-heure. Manchester a ensuite un peu baissé en intensité et Aston Villa en a profité. Aly Samatta, l’ancien attaquant de Genk, a relancé le suspense juste avant la pause (41e). Un but finalement sans conséquence même City a eu un peu de réussite en fin de match quand une tête de Bjorn Engels a été repoussée sur son poteau par Claudio Bravo.