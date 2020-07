Manchester City - Liverpool, de l'honneur mais peu d'enjeux (LIVE commenté 21h15)

Manchester City accueille Liverpool, fraîchement titré Champion d'Angleterre, ce jeudi soir dans le cadre de la 32ème journée de Premier League. Un match "pour l'honneur" et synonyme de passage de témoin entre les deux équipes les plus flamboyantes de Grande-Bretagne ces deux dernières années... Suivez la rencontre en direct commenté dès 21h15 !

Après les faux pas de Leicester, battu par Everton (2-1), et de Chelsea, qui a subi la loi de West Ham (3-2) mercredi soir, Manchester City, qui compte respectivement huit et neuf points d'avance sur ces deux équipes qui n'ont, elles, plus que six rencontres à disputer, est quasiment assuré de terminer la saison à la deuxième place derrière les Reds.

Après deux titres consécutifs, les Cityzens vont donc passer le témoin à leurs invités de la soirée. Pas de petits fours ou de coupes de champagnes au menu, mais une haie d'honneur promise par Pep Guardiola.

Reste à savoir comment les Reds auront digéré les célébrations du 19ème titre de Liverpool, sacré après trente ans d'attente. Jürgen Klopp va-t-il un peu faire tourner son effectif ? Ou voit-il cette rencontre dans un Etihad vide comme un match de gala ?

Côté belge, Kevin De Bruyne, en grande forme depuis la reprise de la compétition, a encore sept rencontres de championnat pour tenter d'égaler ou de dépasser le record d'assists sur une saison de Premier League détenu par Thierry Henry depuis 17 ans. Le Français avait distillé vingt passes décisives en 2002-2003, le Diable Rouge en est à seize...