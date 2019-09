Manchester City: Laporte "opéré avec succès" du genou droit

Le défenseur français de Manchester City a été "opéré avec succès" du genou droit, touché samedi contre Brighton, a annoncé samedi son club sans préciser la durée de l'absence du joueur.

"Aymeric Laporte a été opéré de son genou, endommagé au cartilage et au ménisque latéral durant la victoire samedi contre Brighton", a indiqué le champion en titre de Premier League. "L'opération a été effectuée avec succès par le Dr Ramon Cugat à Barcelone et un pronostic plus détaillé sera donné en temps voulu".

Laporte était en lice pour faire ses débuts en équipe de France cette semaine après une solide saison l'ayant conduit à la conquête du titre avec City.

Si Laporte, sorti sur un brancard en première période de la victoire sur Brighton (4-0), doit respecter une absence prolongée, ce sera un nouveau coup dur pour les Citizens dont la défense centrale n'est pas très bien garnie.

"Après l'opération réussie hier soir, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien durant les derniers jours", a publié sur Instagram Laporte, qui a dû renoncer au rassemblement des Bleus et laisser sa place à Samuel Umtiti.

"Je suis triste de ne pas joindre l'équipe nationale et réaliser mon rêve de débuter en Bleu", a-t-il ajouté, précisant "que le compte à rebours a commencé pour son retour sur le terrain".