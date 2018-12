Manchester City laisse filer 3 points précieux face à Leicester

Manchester City a laissé filer trois points précieux dans la course au titre. Les hommes de Pep Guardiola perdent pour la seconde fois en deux matches et voient Liverpool prendre 7 points d’avance au classement général.

Si le Boxing Day ne vous fait pas gagner un championnat, il peut en revanche vous le faire perdre. Une phrase bien connue et qui doit servir à Manchester City qui se déplaçait du côté de Leicester ce mercredi après-midi. Si Vincent Kompany n’est pas sur la feuille de match, Kevin De Bruyne est titulaire pour la première fois cette saison en championnat.

Un message rapidement compris pour les visiteurs. Les Citizens font comme à leur habitude et monopolisent le ballon. Et dès la 14ème minute de jeu, Bernardo Silva, complètement oublié, ouvre le score sur une jolie passe de Sergio Agüero.

On pense que le plus dur est fait, mais il faut moins de 5 minutes pour que Leicester revienne au score via Albrighton.

Tout est à recommencer pour City qui poursuit son pressing sans toutefois faire trembler des filets malgré plusieurs occasions (23ème pour De Bruyne, 36ème pour Agüero et 38ème pour Sané).

Leicester fait le gros dos et finalement rentre dans la partie. Les Foxes font jeu égal et se procurent deux grosses occasions en fin de première mi-temps.

La seconde période est plus calme. Les deux équipes se procurent peu d’occasions. Et la pression change de camp. Cette fois, ce sont les hommes de Claude Puel qui ont le ballon et qui vont en profiter en fin de rencontre.

À la 82ème, un envoi somptueux en dehors de rectangle de Pereira vient anéantir tous les espoirs des hommes de Pep Guardiola. En fin de rencontre, City se retrouve même à 10, suite à l’exclusion de Fabian Delph.