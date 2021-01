Manchester City l'emporte 0-2 à United et file en finale de League Cup

Le derby de Manchester n’avait pas seulement pour enjeu de déterminer qui règne sur la ville mais avait également une place en finale de la League Cup à offrir. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les deux équipes avaient envie de retrouver le Tottenham de José Mourinho puisque des deux côtés les entraîneurs ont aligné des 11 de base qui ressemblent à des équipes types.

Le match commence sur les chapeaux de roue et les deux équipes se voient refuser un but pour hors-jeu, United à la 3e et City à la 5e. United se crée une nouvelle grosse occasion par l’entremise de Bruno Fernandes à la 9e.

Les Citizens réagissent avec Kevin de Bruyne. A l’arrêt aux abords du rectangle, le Diable Rouge tente une frappe tendue qui heurte le montant des Red Devils. Les Skyblues se voient refuser un nouveau but à la 22e. Foden avait glissé le ballon entre les jambes de Henderson mais l’Anglais était hors-jeu.

La partie de ping-pong continue et Rashford voit sa frappe contrée par Ruben Dias à la 25e. La suite de la première période sera plus calme et il n’y aura plus grand-chose à se mettre sous la dent.

Cinq minutes après le retour des vestiaires, les Citizens trouvent finalement la faille sur phase arrêtée. Stones coupe au petit rectangle le centre de Foden, 0-1. La suite de la deuxième mi-temps verra beaucoup moins d’occasions que la première. United a tenté de revenir mais sans jamais se montrer réellement dangereux.

City fait à nouveau la différence sur phase arrêtée à la 83e. Wan Bissaka repousse de la tête plein axe un corner de Kevin de Bruyne. Fernandinho reprend le ballon de volée des 20 mètres et l’envoie au fond des filets. Manchester City remporte ce derby de Manchester 0-2 et rejoint Tottenham pour une finale de League Cup qui se disputera le 25 avril.