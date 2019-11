Manchester City et Liverpool s'en sortent tous les deux en fin de match, KDB, Origi et Engels en action

Le duel à distance entre Liverpool et Manchester City aurait pu subir un tournant ce samedi mais le statu quo en faveur des Reds est finalement conservé. Les deux équipes étaient en effet menées après les 45 premières minutes mais ont su redresser la situation en deuxième période.

Liverpool a longtemps cru à une défaite suite au but de l'ancien anderlechtois Mahmoud 'Trezeguet' (21e). L'équipe de Bjorn Engels, présent 90 minutes sur la pelouse, a bien résisté au forcing des Reds jusqu'à la 87e minute. Andy Robertson a alors égalisé sur un assist de Sadio Mané qui sept minutes plus tard a offert la victoire aux siens d'un joli coup de tête (90e+4). Monté au jeu à la 65e à la place de Wijnaldum, Divock Origi a fait un grand bien aux Reds.

Manchester City a quant à lui dû remédier au but de James Ward-Prowse après 13 minutes. La réponse des Citizens a été plus rapide que celle des Champions d'Europe. Sergio Agüero a égalisé dès la 70e minute alors que Kyle Walker a offert la victoire aux siens à la 86e. Kevin De Bruyne a disputé toute la rencontre.

Au classement, Liverpool compte 31 points et six de plus que Manchester City.