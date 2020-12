Manchester City et Kevin De Bruyne s'imposent tranquillement face à Newcastle

Manchester City et Kevin De Bruyne se sont imposés sans difficulté 2-0 face à Newcastle lors de la 15e journée de Premier League. Après un quart d'heure de jeu, Gundogan a ouvert le score pour les locaux après un beau travail de Sterling (1-0, 15e). Malgré de nombreuses occasions, il a fallu attendre la deuxième période afin de voir Manchester City faire le break via Ferran Torres (2-0, 54'). Capitaine du soir, Kevin De Bruyne est resté muet mais a malgré tout délivré une bonne prestation. Invaincus depuis le 21 novembre en championnat, les Cityzens enchaînent et remontent à la 5e place, à 5 points du leader Liverpool.