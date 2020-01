Manchester City et De Bruyne maîtrisent Everton

Manchester City s’est imposé 2-1 face à Everton mercredi soir dans un match comptant pour la 21e journée de Premier League. Les Cityzens n’ont pas du tout paru émoussés par l’enchaînement des matches en cette période festive. Convaincants avec une possession de balle abondamment en leur faveur, les hommes de Pep Guardiola n’ont laissé que des miettes à des Toffees, trop peu audacieux pour mériter la victoire.

Après avoir maîtrisé la première période, Manchester City a concrétisé sa domination au retour des vestiaires. En l’espace de sept minutes Gabriel Jesus a trompé par deux fois Pickford (51e et 58e) et aurait pu s’offrir un triplé s’il n’avait pas heurté le poteau en fin de match. Accélérateur du jeu et impliqué dans la construction du deuxième but, Kevin De Bruyne a accumulé 90 minutes supplémentaires dans cette période dense en rendez-vous.

A 20 minutes du terme de la rencontre, Richarlison a profité d’une mauvaise relance du gardien mancunien Claudio Bravo pour réduire l’écart et relancer le suspense (71e). Malgré quelques petites frayeurs, Manchester City est finalement parvenu à assurer les trois points. Il s’agit de la première défaite d’Everton en trois matches sous les ordres de Carlo Ancelotti.

Au classement, Manchester City est 3e avec 44 points, un de moins que Leicester et onze de moins que Liverpool qui compte deux matches de moins. Everton occupe quant à lui la 10e place avec 25 points.