Manchester City enfonce Watford et Kabasele, De Bruyne bat son record de passes décisives

Kevin De Bruyne a délivré son 19e assist de la saison en Premier League mardi soir à l'occasion de la victoire 0-4 de Manchester City face à Watford dans le cadre de la 37e et avant-dernière journée de Premier League. Titulaire et sur la pelouse pendant 90 minutes, le Diable Rouge a établi un nouveau record personnel en la matière en Angleterre et n'est plus qu'à un assist du record absolu établi par Thierry Henry en 2002-2003. Une barre des vingt passes décisives en un championnat qu'il tentera d'atteindre ou de dépasser dimanche face à Norwich lors de la dernière journée.

De Bruyne a contribué au quatrième but des Skyblues à la 66e minute de la rencontre en bottant un coup franc qui a atterri sur la tête du Français Aymeric Laporte. Avant cela, les Mancuniens avaient fait la différence grâce à un doublé de Raheem Sterling en première période (31e et 40e). L'attaquant anglais a également participé au but du 0-3. Servi magnifiquement par De Bruyne, Sterling a frappé sur le gardien avant que le ballon ne revienne dans les pieds de Phil Foden, à l'affut pour faire trembler les filets.

Watford n'a pratiquement pas eu voix au chapitre dans cette rencontre. L'équipe de Christian Kabasele, titulaire et présent 90 minutes, reste en danger et devra attendre la dernière journée pour assurer son maintien. Les Hornets sont actuellement 17es et derniers non-relégables avec 34 points. Ils comptent trois points d'avance sur Aston Villa, qui reçoit Arsenal en soirée, et sur Bournemouth. Watford affrontera Arsenal lors de la dernière journée dimanche.