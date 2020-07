Manchester City écrase Liverpool 4-0, De Bruyne triplement décisif

Manchester City a humilié Liverpool jeudi soir en s’imposant 4-0 dans ce match pour l’honneur entre le nouveau champion de Premier League et son dauphin. Une rencontre qui aura également été marquée par l’excellente prestation d’un Kevin De Bruyne une nouvelle fois aérien.

La haie d’honneur formée par les hommes de Pep Guardiola pour accueillir les Reds juste avant le coup d’envoi aura été le seul geste de courtoisie effectué par les Cityzens durant la soirée.

Surmotivé, Manchester City a dominé ce duel en long et en large. Après vingt premières minutes équilibrées, les Skyblues ont mis le pied sur l’accélérateur et ont débuté leur festival.

Raheem Sterling a fait tourner Joe Gomez en bourrique et s’est procuré un penalty à la 25e. Un tir au but que Kevin De Bruyne s’est chargé de transformer pour inscrire son 11e but en Premier League cette saison. Dix minutes plus tard, Raheem Sterling s’est chargé de faire le break au terme d’un joli mouvement d contre (35e).