Manchester City écrase Brighton, De Bruyne toujours à la poursuite du record de Thierry Henry

Manchester City s’est facilement imposé face à Brighton&Hove Albion, 0-5. Kevin de Bruyne, a largement participé à la victoire de City, mais le joueur belge n’a ni marqué ni réalisé d’assists dans sa chasse au record de Thierry Henry.

Résumé du match

KDB rêvait donc de s’approcher, un peu plus encore, du record de passes décisives établi par Thierry Henry en 2003. Avec 18 assists, le Diable Rouge n’est plus qu’à deux longueurs du champion du monde 1998.

Le premier quart d’heure est largement dominé par City. Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Bernardo Silva et Kevin de Bruyne amènent le danger devant le but de l’ex-gardien Brugeois, Mathew Ryan.

Le pressing des Citizens est récompensé à la 21e minute de jeu. Gabriel Jesus trouve Raheem Sterling. L’international anglais frappe dans le coin droit du but et donne l’avance à City.

Peu après la demi-heure la pression des hommes de Guardiola s’intensifie. Coup sur coup Gabriel Jesus, puis Riyad Mahrez se créent de belles possibilités. Leandro Trossard et ses équipiers résistent avant de céder juste avant la pause. Le coup franc de Rodri arrive dans les pieds de Gabriel Jesus. Il place le ballon dans le coin gauche du but de Ryan, c’est 0-2 à la pause.

Au retour des vestiaires le scénario d’un match à sens unique se confirme. A la 50e minute, un superbe coup franc de Kevin de Bruyne termine sur le poteau. Deux minutes plus tard c’est Riyad Mahrez qui sert idéalement Raheemm Sterling. Sterling place, de la tête, le ballon hors de portée du portier de Brighton. C’est 0-3. A la 56e minute la frappe à bout portant de Bernardo Silva enfonce encore un peu plus Brighton. Mathew Ryan se retourne une dernière fois dix minutes du terme. Raheem Sterling place un ballon hors de portée du gardien australien pour marquer son 3e but de la soirée.

Score final 0-5. Manchester City conforte sa deuxième place (72 points) et compte à présent 12 points d’avance sur Chelsea (3e) qui s’est incliné ce samedi, 3-0 à Sheffield United. Il reste à présent 3 journées à Kevin de Bruyne pour essayer d’égaler le record de passes décisives de Thierry Henry.