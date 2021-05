Manchester City champion, le 9e titre de Pep Guardiola en 12 saisons

Manchester City a décroché le 7e titre de champion de son histoire mardi grâce au revers de Manchester United, son plus proche poursuivant, face à Leicester. C’est également le 3e titre de Premier League en quatre saisons et le 3e aussi de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol décroche à titre personnel son 9e titre de champion en 12 saisons.

"Cela a été une saison et un titre de Premier League pas comme les autres. C’était la plus difficile. Nous nous souviendrons toujours de cette saison pour la façon dont nous avons gagné. Je suis tellement fier d’être le manager de ce groupe de joueurs. Ils sont si spéciaux. Traverser cette saison – avec toutes les restrictions et difficultés que nous avons rencontrées – et montrer la constance que nous avons, c’est remarquable. Chaque jour, ils sont là, se battant pour réussir, essayant toujours d’être meilleurs. Ils ont été tellement résistants", a déclaré Pep Guardiola sur le site de Manchester City. "C’est également vrai pour tous les membres de notre personnel en coulisses, qui ont travaillé sans relâche pour s’assurer que nos joueurs soient parfaitement équipés pour relever les défis inattendus et les nouvelles routines tout au long d’une année aussi mouvementée. Ce n’est qu’en étant le meilleur, semaine après semaine, que vous pourrez gagner cette compétition. C’est un énorme succès".

Il s’agit de son troisième sacre avec City après ceux de 2018 et 2019, le même total qu’avec Barcelone (2009, 2010, 2011) et le Bayern Munich (2014, 2015, 2016). Pep Guardiola, 50 ans, n’a jamais terminé un championnat hors du podium. Au total, l’entraîneur espagnol a remporté 31 trophées en 680 matches, un ratio tout simplement hallucinant d’un trophée tous les 22 matches.

Il ne reste maintenant plus qu’à aller chercher la Champions League en battant Chelsea le samedi 29 mai afin de soulever un 32e trophée.