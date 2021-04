Manchester City bat Aston Villa et se rapproche du titre

Manchester City a fait un pas de plus vers le titre de champion en l’emportant à Aston Villa 1-2. Menés, les hommes de Pep Guardiola ont dû se faire mal pour aller chercher les trois points.

Il fallait se reprendre après quelques jours de moins bien dont une défaite surprise contre Leeds (2-1) et une élimination en demi-finale de la Coupe d’Angleterre par Chelsea (1-0), entrecoupées, tout de même, d’une qualification pour la demi-finale de la Ligue des champions. Mais Manchester City a repris sa marche en avant lors de la 32e journée.

Pourtant, tout commence mal pour les visiteurs. En cause, un but encaissé au bout de 20 secondes de jeu, le deuxième plus rapide de son histoire. Mais il en faut plus pour faire douter les joueurs de Pep Guardiola. Notamment Phil Foden qui se charge de l’égalisation après une combinaison rapide, partie du gardien Ederson. Une tête de Rodrigo à la 40e donnera finalement la victoire finale à City.

Ni l’absence de Kevin De Bruyne, blessé, ni l’expulsion méritée de John Stones juste avant la pause n’ont fait dérailler le train bleu ciel qui aura l’occasion, dimanche, de remporter son premier trophée de la saison avec la finale de la Coupe de la Ligue contre Tottenham.

City prend trois points qui lui permettent de remettre United à 11 longueurs, alors que les Red Devils n’ont plus que 6 matches à jouer. Une victoire qui permet aussi de clore le triste épisode de la Super Ligue et de 48 heures où l’image de City, ainsi que des 5 autres équipes du Big 6 engagées dans ce projet de ligue européenne dissidente, aura sérieusement été écornée.