Manchester City, avec Kompany et De Bruyne, n'a pas craqué et s'offre son 6ème titre de champion d'Angleterre

Manchester City a été sacré champion d'Angleterre ce dimanche au terme de la dernière journée de Premier League. Les Cityzens ont disposé de Brighton (1-4) alors que Liverpool, dernière équipe à disputer les lauriers aux Skyblues, a remporté une victoire inutile (2-0) face à Wolverhampton.

Le suspense a pourtant existé car Liverpool, avec Divock Origi au coup d'envoi, a rapidement ouvert le score face aux Wolves, où Leander Dendoncker avait pris place dans le 11 de base. Sadio Mané a soulevé Anfield en marquant (17') et propulsant Liverpool en tête du classement virtuel. D'autant que quelques minutes plus tard, Brighton a créé la surprise via Glenn Murray (27') en prenant l'avantage face à City. A ce moment Liverpool est en tête avec deux points d'avance.