Manchester City, avec De Bruyne titulaire et buteur, dispose de Cardiff et reprend la tête

Avec une équipe légèrement remaniée, Manchester City a maintenu le rythme ce mercredi, dans le cadre de la 32ème journée de Premier League. Les Cityzens ont disposé de Cardiff (2-0) et ont repris la tête du classement du championnat anglais, avec un point de plus que Liverpool. Aligné d'entrée, Kevin De Bruyne a rapidement débloqué le panneau d'affichage et propulsant dans un trou de souris un ballon surpuissant. Il s'agit du premier but en 2019 pour le Diable rouge, ennuyé par les blessures.

Le deuxième but de City a été inscrit par Leroy Sané peu avant la mi-temps.

L'autre Belge de Manchester City, Vincent Kompany, est resté sur le banc.