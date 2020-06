Manchester City – Arsenal : De Bruyne à la manoeuvre, David Luiz catastrophique et exclu (3-0)

La tant attendue Premier League fait son retour ce mercredi ! Et si Manchester City-Arsenal n’est que le deuxième match qui se disputera, il est clairement le premier choc ! City et Kevin De Bruyne partent largement favori cette fois. Les Cityzens sont deuxièmes au classement alors qu’Arsenal occupe la neuvième position. Pourtant, Guardiola n’est pas spécialement optimiste à l’heure de reprendre le championnat. Suivez cette rencontre en direct commenté dès 21h15.

Pep Guardiola s’est montré assez peu confiant et même pessimiste concernant l’état de forme de ses joueurs et de son équipe. "Nous devons faire tourner et utiliser tous les joueurs. Nous sommes prêts pour un match, mais pas pour enchaîner avec un autre trois jours après et un troisième, quatre jours plus tard", a déclaré l’entraîneur du club champion d’Angleterre en titre, lors d’une vidéoconférence de presse mardi.

"Si vous me demandez où en est l’équipe, je vous répondrai que je ne sais pas", a poursuivi Guardiola, pour qui "d’autres clubs et d’autres équipes en sont au même degré d’incertitudes".

"Ce qui nous inquiète, c’est le manque de préparation, trois semaines, pas comme en Allemagne où ils ont travaillé pendant cinq ou six semaines", a encore déclaré le coach.