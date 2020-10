Manchester City : Agüero sera absent 10-15 jours minimum, selon Guardiola

Le buteur argentin de Manchester City Sergio Agüero sera absent "10-15 jours minimum", a dit son entraîneur Pep Guardiola, privé de son joueur pour le match à Marseille, mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions.

Touché samedi contre West Ham (1-1), "Kun" Agüero a subi une nouvelle blessure musculaire. "C'est 10-15 jours minimum, sinon trois semaines ou un mois s'il faut plus de temps", a dit Pep Guardiola lors de la conférence de presse en distanciel.

Le buteur revenait d'une autre blessure. "Nous avons été très patients", a assuré le technicien catalan. "Nous n'avons pas forcé les médecins. Nous savions qu'il n'était pas dans les meilleures conditions. Mais nous étions privés d'avant-centre, il était important qu'il joue 60 minutes. Malheureusement il s'est blessé sur une action".

L'entraîneur de City veut "que Sergio revienne quand il sera totalement remis. Il nous manque beaucoup. Ce qu'il a fait pour ce club est extraordinaire, il est une légende de City".

Le Brésilien Gabriel Jesus aussi est forfait, mais cela ne donne pas de regrets pour autant à Guardiola de ne pas avoir recruté d'attaquant au mercato.

"Nous ne pouvions pas, le club fait ce qu'il peut, mais nous avons manqué de revenus à la fin de la saison. Et puis il nous faudrait un attaquant du niveau de Gabriel (Jesus) et de Sergio, et nous n'en avons pas les moyens."