Man United se défait de West Ham grâce à deux penalties de Pogba

Manchester United recevait West Ham dans sa forteresse d’Old Trafford pour la 34ème journée de Premier League

Manchester United s’active au quart d’heure de jeu. En retard, Snodgrass vient bousculer brutalement Mata et l’empêche fautivement de tirer au but. Pogba, décrié ces dernières semaines, ne tremble pas et se charge de convertir le penalty.

Au retour des vestiaires, De Gea loupe sa relance et les Hammers en profitent en contre. Felipe Anderson réceptionne parfaitement le centre de Lanzini pour rétablir l’égalité, neuvième but pour le Brésilien. Le marquoir affiche 1-1 à la 48’.

En fin de rencontre, Manchester United souffre et se fait peur. Antonio voit sa frappe enroulée heurter la barre transversale (75’). Une poignée de secondes plus tard, sa reprise de la tête est sauvée in-extremis par De Gea. Trois minutes plus tard, Martial file à toute vitesse vers le but et est fauché par son opposant. Pogba délivre les Red Devils et plante un doublé sur penalty. L’international français inscrit là son 13ème but de la saison.

Une victoire dans la souffrance pour les hommes d’Ole Gunnar Solksjaer. Les Mancuniens restent invaincus à Old Trafford depuis 14 matches (9 victoires et 5 défaites). Les Red Devils repartent avec 3 points précieux dans la course aux places europénnes. Désormais 5e au classement avec 64 points, Man U passe devant Arsenal mais reste derrière Chelsea.

Romelu Lukaku a été l’auteur d’un match correct. Précieux dans la conservation du ballon, le Belge n’a toutefois pas eu de grosses occasions à se mettre sous la dent. Remplacé à 76ème, Big Rom a été repositionné sur le flanc droit en deuxième mi-temps, distillant de nombreux centres.