Man United - Man City : Place au derby mancunien (LIVE commenté 17H30)

29e de Premier League ce dimanche avec un derby de Manchester toujours bouillant entre City et United. D'un côté des Cityzens qui alternent le bon et le très décevant mais qui campent toujours solidement à leur deuxième place, à distance raisonnable de Liverpool. Des Skyblues, renversants face au Real (victoire 1-2), qui voudront poursuivre sur leur lancée pour définitivement asseoir leur place comme dauphins de Reds, inatteignables. Et quoi de mieux qu'une victoire face au grand rival United pour mettre un point d'exclamation ?

Ils affronteront une équipe de Manchester United, erratique, qui semble néanmoins retrouver du poil de la bête ces dernières semaines. Après leur plantureuse victoire face à Bruges en Europa League (4-0), les Red Devils voudront réaliser un coup et remporter leur deuxième derby de la saison (ils s'étaient imposés 1-2 au match aller). Début des hostilités et du direct commenté sur notre site dès 17h30.