Man U et Chelsea au coude à coude pour une place en Champions League (LIVE commenté à 17h30)

A Old Trafford, Manchester United et Romelu Lukaku ne pourront pas se permettre de gaspiller une de leur dernière chance de se qualifier pour la Champions League. En cas de revers face à Chelsea et Eden Hazard, les Red Devils pourraient quasiment dire adieux à la prestigieuse compétition européenne.

Les Blues, 4ème à 67 points face aux Mancuniens, 6ème à 64 points pour la 36ème journée de Premier League. Dans la dernière ligne droite, le moindre faux pas peut être fatal. A trois rencontres du terme de la saison, le championnat anglais est en train de vivre un spectacle intense à deux vitesses. En dessous des intouchables Liverpool et Manchester City se bataillant pour le sacre, Tottenham (70 points), Chelsea, Arsenal (66 points) et Manchester United trébuchent chacun à leur tour et ne parviennent pas à se démarquer dans la course aux places européennes.

Manchester United aborde la rencontre décisive en plein doute. Les troupes de Ole Gunnar Solksjaer se sont inclinés lors de leurs trois dernières rencontres. D’abord la claque et l'élimination face au Barça (3-0) en Champions League, puis la gifle infligée par Everton (4-0), et Manchester City (0-2) qui enfonce le clou dans le derby. 0 but inscrit, 9 encaissés en un peu plus de 270 minutes, on frôle la catastrophe. Chelsea n’est, lui, pas beaucoup plus serein. Défaite face à Liverpool (2-0), victoire dans la souffrance (4-3) face au Slavia Prague en Europa League et un partage décevant face à Burnley (2-2). Mais Eden Hazard et sa bande auront à cœur d’enterrer définitivement leur rivaux et de s’approcher prudemment d’une qualification européenne tant convoitée.