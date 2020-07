Man U-Chelsea: Red Devils et Blues pour une place en finale de la Cup (Live Commenté 19h00)

Alors que la course à la Ligue des Champions n’est pas encore finie entre Manchester et Chelsea notamment, les deux clubs se retrouvent ce dimanche à 19h pour la seconde demi-finale de la FA Cup. Le seul objectif possible pour les deux formations, c’est la qualification pour la finale, qui serait le chemin le plus facile pour obtenir un trophée cette saison.

Du côté de Chelsea, Frank Lampard doit remobiliser ses troupes. Car les résultats en championnat ces derniers temps ne sont pas ceux attendus. Avec deux défaites lors des cinq derniers matches, Chelsea voit ses concurrents revenir à la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

"Bien entendu, nous voulons gagner. Nous sommes en demi-finale, on sait ce qu’il nous reste à faire. Le Championnat est important mais nous allons nous battre sur les deux fronts, sur le plan national. On va tout faire pour y parvenir, c’est ce que doit faire un club comme Chelsea, toujours. On veut gagner ces trophées", a déclaré Frank Lampard en conférence de presse.

L’entraîneur des Blues devra cependant faire sans le Français N’Golo Kanté. Déjà absent depuis trois rencontres, le champion du Monde 2018 est encore blessé aux ischio-jambiers. L’ancien joueur de Leicester City pourrait d’ailleurs manquer le reste de la saison du club londonien, qui doit ensuite défier Liverpool et Wolverhampton en Premier League, avant de retrouver la Ligue des Champions pour son huitième de finale retour contre le Bayern Munich.

Car du côté de Manchester, on est prêt comme le disait encore Ole Gunnar Solskjær : “Oui, nous allons bien, nous sommes en forme, les joueurs sont impatients d’y aller et veulent jouer à nouveau." Restant sur un joli 13/15 en championnat, le duel entre les deux équipes vaudra la peine d’être suivi.