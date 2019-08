La première journée de Premier League propose déjà une première affiche intéressante entre deux grands noms du championnat. Chelsea, champion en 2017, se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United, qui attend un titre depuis 2013. Un match à suivre en direct commenté ce dimanche dès 17h30.



En retrait, la saison dernière les deux formations ont connu un mercato bien différent. Chelsea, troisième la saison passée et vainqueur de la Ligue Europa, a perdu son meneur de jeu vedette Eden Hazard (Real Madrid) et a remis ses rênes à sa légende inexpérimentée Frank Lampard. Le nouvel entraîneur va confier l’équipe à sa prometteuse nouvelle génération alors que les Blues sont interdits de recrutements jusqu’à l’été prochain. Michy Batshuayi va une nouvelle fois tenter de s’imposer chez les Blues.

Manchester United a beaucoup dépensé pour donner à Ole Gunnar Solskjaer des chances de progresser. Mais, si les Red Devils ont fait d’Harry Maguire le défenseur le plus cher du monde (87 M EUR) et attiré les prometteurs Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James (Swansea), ils ont aussi perdu Romelu Lukaku (Inter).