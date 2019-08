"Man City sera là, la question c'est de savoir si les autres le seront aussi"

Un point, un tout petit point. C’est l’infime écart qui séparait Liverpool des champions de Manchester City à l’issue des 38 matches (et des 114 points distribués) de la défunte saison. Pour cette nouvelle saison les "deux derniers premiers" n’ont pas beaucoup changé leurs effectifs et pour Frédéric Waseige, consultant football à la RTBF et suiveur assidu de la Premier League pour Voo Sport, les deux clubs du nord de l’Angleterre restent les principaux favoris : "pour moi, les deux champions sortants sont les favoris. Je trouve que la saison dernière, Man City et Liverpool ont été champions et il serait logique qu’ils continuent dans leur dynamique mais il ne faudrait pas qu’il y ait une forme de lassitude, d’habitude à être aussi bon, spectaculaire et efficace. Avec une équipe comme City dans votre championnat, vous ne pouvez rien lâcher. La première journée de championnat est aussi importante que la quinzième, la vingt-deuxième ou la dernière. On doit tout le temps être là. Ça s’appelle mettre la pression sur les autres et c’est cela qui rend ce championnat anglais si difficile."

Pour notre consultant, les prédictions sont plutôt claires concernant le sommet de la future saison de Premier League mais il y a tout de même une inconnue : "ce sont les autres", explique Frédéric Waseige. "Est-ce que Manchester United a acheté comme il fallait, et est-ce que l’inconnue Solskjaer va s’avérer payante sur toute une saison ? Est-ce que le nouveau Chelsea de Frank Lampard peut faire quelque chose alors qu’il a perdu Eden Hazard ? Est-ce qu’Arsenal qui a lui aussi misé sur la continuité peut de nouveau être là ? City sera là, mais la question c’est de savoir si d’autres le seront aussi. "

Autre inconnue de cette future levée de Premier League, le comportement des clubs du subtop. Everton a réalisé un mercato intéressant sur papier avec des joueurs comme Moise Kean, Djibril Sidibé ou Alex Iwobi. On attend aussi la confirmation de Wolverhampton, révélation de la dernière saison. Pour Fred Waseige, ces deux clubs peuvent peut-être créer des changements dans la hiérarchie au sein du Big 6 (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal et les deux Manchester) : "je ne pense pas qu’il y aura une énorme révolution au sein de ce top 6 mais je pense qu’une ou deux équipes peuvent venir titiller tout cela." Plus que le subtop, ce sont les promus qui attisent la curiosité de notre consultant : "je conseille à tout le monde de regarder Norwich. Avec le coach Daniel Farke qui vient de Dortmund B (ndlr : arrivé en 2017) et qui n’avait jamais entraîné en pro avant. Ils pratiquent un football total. L’an dernier ils avaient marqué près de 100 buts en Championship. Je me réjouis de les voir, surtout qu’ils sont parvenus à garder tous leurs jeunes malgré les sollicitations."

Et enfin, autre question au moment de débuter une nouvelle saison : qui va batailler contre la relégation ? Pour cette prédiction, Frédéric Waseige est moins inspiré : "c’est impossible à dire mais il y a les promus évidemment. Ça va être chaud pour eux. Je suis aussi intéressé à l’idée de voir le Brighton de Graham Potter… Au début de saison, ce sont les mêmes noms qui ont l’air les moins solides mais on verra bien ce qui arrive à la fin. La Premier League a cette particularité qu’on peut avoir des petites idées préconçues mais à l’arrivée, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer."

Pourrait-on assister à la première surprise de la saison ce soir ? Avec un résultat de Norwich à Anfield, là où personne n’est allé gagner en Premier League la saison dernière.