Man City et Kompany empochent un choc énergique et infligent à Liverpool sa 1ère défaite

Le champion en titre Manchester City recevait ce jeudi soir l’actuel leader du championnat, Liverpool, en guise de clôture de la 21ème journée de Premier League. Cet énorme choc, rempli de tension et d’énergie de la première à la dernière minute, entre Cityzens et Reds a tenu toutes ses promesses (2-1) !

Tout débute par une mainmise territoriale des hommes de Guardiola. La possession est bleue, mais la première grosse opportunité est rouge. Mané trouve le poteau à la 18e minute, tandis que le ballon est sauvé sur sa ligne, et pour quelques millimètres seulement, par Stones. City réagit, par David Silva dans un premier temps. Liverpool recule et, à cinq minutes de la pause, l’inévitable Aguero trouve le chemin des filets, sur passe décisive de Bernardo Silva, suite à une offensive posée de sa formation. Le keeper Alisson réduit trop peu l’angle et l’Argentin décoche une frappe puissante dans un trou de souris (1-0).

Rien n’est joué, les Reds le sentent et font trembler l’Etihad Stadium juste après l’heure de jeu. Ils font d’ailleurs mouche par l’intermédiaire du poison Firmino, isolé au deuxième poteau sur un centre de Robertson (1-1). La défense de City est fébrile, Liverpool en profite logiquement. 72e minute : Sané décide de sortir de sa boite, sur une reconversion rapide des visités, et inscrit le deuxième but des Cityzens d’un envoi en force qui entre via le poteau gauche (2-1). Les hommes de Klopp semblaient prendre le dessus, mais s'inclinent finalement dans ce somptueux duel, la faute à un bon Ederson en fin de partie.