Man City, avec un but de De Bruyne, bat Chelsea et remonte à la troisième place

Dans ce duel au sommet entre le troisième et le quatrième de Premier League, Manchester City a éprouvé bien des difficultés à se défaire des Blues, 2-1.

Pourtant, dès la 4e minute, Kevin De Bruyne était déjà à un cheveu d’ouvrir la marque, son ballon étant un rien trop croisé.

Dans une partie à haute intensité et riche en occasions (notamment la réplique de Willian, juste à côté des buts d’Ederson à la 8e), Chelsea a procédé par contre et a d’ailleurs ouvert le score sur l’un d’entre eux via N’Golo Kanté (21e).

Les Mancuniens n’ont pas tremblé fort longtemps. Dans tous les bons coups, De Bruyne a pris ses équipiers par la main et a sonné la révolte via un coup de semonce, dévié dans le but d’un Kepa Arrizabalaga impuissant.

Alors que KDB, encore lui, envoyait un délicieux ballon juste au-dessus de l’équerre, c’est finalement Mahrez qui mettait les Sky Blues aux commandes en se jouant bien trop facilement de la défense londonienne (37e).

La seconde période était tout aussi rythmée, entre les tentatives de City et les contres de Chelsea. Le Marquoir, lui, n’a plus bougé malgré la montée au jeu de Michy Batshuayi à vingt minutes du terme et un but annulé de Sterling pour un hors-jeu millimétré, signalé par le VAR.

City dépasse donc son adversaire au classement et remonte sur la troisième marche du podium, à deux longueurs de Leicester et neuf de Liverpool.