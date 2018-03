Man City, avec Kompany et le 15e assist pour De Bruyne, déroule à Everton

Ce samedi, durant la 32e journée de Premier League, Manchester City a empoché trois unités en déplacement sur la pelouse d’Everton avec Vincent Kompany et Kevin De Bruyne (1-3).

Le leader du championnat anglais a rapidement ouvert le score par l’intermédiaire de Leroy Sane. Gabriel Jesus a doublé la mise à la 12e minute de jeu, sur un assist de Kevin De Bruyne, son quinzième cette saison. Raheem Sterling a planté le troisième but des hommes de Pep Guardiola juste avant la pause et Yannick Bolasie a inscrit l’unique but de la deuxième période.

Kompany a disputé toute la rencontre, De Bruyne a lui cédé sa place à dix minutes du terme.